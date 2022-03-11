Курс евро перевалил за 600 тенге в обменниках Алматы

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Стоимость евро в казахстанских обменниках превысила 600 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня в Казахстане покупают евро в среднем по 560-568 тенге, а продают – по 572,9-590 тенге.

По данным портала Kurs.kz, алматинские пункты обмена валюты продают евро за 602-605 тенге, а покупают – по 595-598 тенге.

Скриншот: kurs.kz

В Нур-Султане цены на европейскую валюту несколько ниже: здесь купить евро можно за 587-592 тенге, а продать – за 570-585,1 тенге. При этом, согласно информации портала, многие обменники приостановили продажу евро.

Скриншот: kurs.kz

Скриншот: kurs.kz

В Шымкенте евро можно купить по 562-575 тенге за единицу, а продать – за 568-570 тенге.

Скриншот: kurs.kz

При этом накануне курс евро в банках второго уровня и обменниках в Нур-Султане не превышал 580 тенге, в Алматы – 598 тенге, а в Шымкенте – 580 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960196-kurs-evro-perevalil-za-600-tenge-v-obmennikah-almaty/