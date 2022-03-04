Доллар подорожал до 514 тенге в обменниках Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Американская валюта вновь подорожала в казахстанских обменниках днем 4 марта.

Согласно данным сайта kurs.kz, в Алматы доллары продают за 514 тенге, покупают – за 508.

Курс валюты. Скриншот: kurs.kz

В столичных обменниках курс покупки составляет 512,5, а продажи – 506,5.

Курс валюты. Скриншот: kurs.kz

В Шымкенте в ряде обменных пунктов вовсе прекратили продажу американской валюты.

Курс валюты. Скриншот: kurs.kz

Напомним, что утром на бирже курс доллара поднялся до 497,02 тенге, а в обменниках нашей страны валюта подорожала до 509 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959288-dollar-podorozhal-do-514-tenge-v-obmennikah-kazahstana/