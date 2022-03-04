Курс доллара в Казахстане превысил отметку в 497 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тенге продолжает слабеть: по результатам утренних торгов курс доллара поднялся до 497,02 тенге. Актуальные на утро 4 марта данные опубликованы на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Согласно актуальным на утро 4 марта данным, за сутки доллар поднялся еще на 3,59 пункта и стал стоить 497,02 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках и пунктах обмена валюты сейчас действуют следующие цены:

в Нур-Султане купить доллары можно за 498-505 тенге, а продать – за 494-497 тенге;

купить доллары можно за 498-505 тенге, а продать – за 494-497 тенге; жители Алматы могут купить доллары за 500,5-505 тенге, а продать – за 494,5-500 тенге;

могут купить доллары за 500,5-505 тенге, а продать – за 494,5-500 тенге; для Шымкента актуальны почти такие же цены – обменники продают доллары за 500,5-505 тенге, а покупают по 494,5-497,1 тенге за единицу.

Ознакомиться с курсом иностранной валюты в Казахстане на сегодня можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959245-kurs-dollara-v-kazahstane-prevysil-otmetku-v-497-tenge/