Доллар подорожал в казахстанских обменниках до 509 тенге

Иллюстративное фото: Dimas Ardian/Bloomberg/Getty Images

Сегодня, 4 марта, стоимость американской валюты в казахстанских пунктах обмена валюты выросла до 509 тенге.

Утренние торги на KASE завершились на отметке в 497,02 тенге за доллар.

По данным сайта Kurs.kz, в обменниках Алматы цена на иностранную валюту поднялась до 509 тенге.

Скриншот: kurs.kz

В столичных обменниках цены немного ниже - американскую валюту продают не дороже 506 тенге за единицу.

Скриншот: kurs.kz

В Шымкенте, судя по данным портала, купить доллары можно за 506-507 тенге.

Скриншот: kurs.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959255-dollar-podorozhal-v-kazahstanskih-obmennikah-do-509-tenge/