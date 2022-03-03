Доллар подорожал в обменниках до 505 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Доллар продемонстрировал резкий рост в обменниках Казахстана, подорожав до 505 тенге.

Согласно данным сайта Kurs.kz, в Алматы курс продажи американской валюты составляет 502-505 тенге, покупки – 495-499 тенге.

Обмен валюты в Алматы. Скриншот: kurs.kz

Обмен валюты в Алматы. Скриншот: kurs.kz

В обменниках Нур-Султана доллар вовсе перестали продавать.

Обмен валюты в Нур-Султане. Скриншот: kurs.kz

В обменниках Шымкента "американца" продают по 501-503 тенге, покупают – за 495-497 тенге.

Обмен валюты в Шемкенте. Скриншот: kurs.kz

Напомним, что утром на бирже казахстанская валюта немного укрепилась. Доллар в Казахстане стал стоить 489,57 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959113-dollar-podorozhal-v-obmennikah-do-505-tenge/