Курс доллара вновь резко вырос по отношению к тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

После утренних торгов курс доллара снова резко вырос по отношению к тенге. Актуальные данные приводятся на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Сейчас средневзвешенная стоимость американской валюты составляет 492,21 тенге за доллар. Со вчерашнего дня курс вырос на 6,68 тенге.

В некоторых обменниках Казахстана стоимость продажи доллара составляет 497 тенге, такие данные приводятся на странице обменного курса на NUR.KZ:

в Нур-Султане стоимость покупки варьируется от 487 до 490 тенге , а стоимость продажи – от 493 до 497 тенге ;

, а стоимость продажи – ; в Алматы один доллар покупают за 486,5 – 491 тенге , а продают за 492,5 – 497 тенге ;

, а продают за ; в Шымкенте доллар, так же, как и в столице, можно купить за 487 – 490 тенге, а продать – за 493 – 497 тенге.

Напомним, что за вчерашний день курс доллара опускался до 487,75 тенге, а затем – до 485,53 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958827-kurs-dollara-vnov-rezko-vyros-po-otnosheniyu-k-tenge/