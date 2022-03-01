KASE приостановила торги ценными бумагами российских компаний
Казахстанская фондовая биржа приостанавливает торги ценными бумагами российских эмитентов, сообщается на официальном сайте KASE.
С 1 марта на бирже приостановлены торги ценными бумагами эмитентов РФ. Это связано с вводимыми ограничениями на операции с ними.
Отмечается, что решение о приостановлении торгов обусловлено получением информации от Центрального депозитария ценных бумаг об ограничениях на проведение операций с данными ценными бумагами.
Приостановлены торги следующими ценными бумагами:
- простые акции RU0009062285 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_AFLT) ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии";
- простые акции RU0007661625 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_GAZP) ПАО "Газпром";
- простые акции RU0007288411 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_GMKN) ПАО "ГМК "Норильский никель";
- простые акции RU0009024277 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_LKOH) ПАО "Лукойл";
- простые акции RU000A0JKQU8 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_MGNT) ПАО "Магнит";
- простые акции RU0009046452 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_NLMK) ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат";
- простые акции RU0008943394 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_RTKM) ПАО "Ростелеком";
- простые акции RU0009029540 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_SBER) ПАО "Сбербанк";
- простые акции RU000A0JP5V6 (основная площадка KASE, категория "премиум", RU_VTBR) Банк ВТБ (ПАО);
- международные облигации RU000A0JXS34 (основная площадка KASE, категория "облигации", TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс";
- паи RU000A100S25 (сектор "ценные бумаги инвестиционных фондов", RU_UKFFib) ИПИФ рыночных финансовых инструментов "Индустрия будущего" под управлением ООО "Управляющая компания "Восток-Запад";
- паи RU000A101NK4 (сектор "ценные бумаги инвестиционных фондов", RU_UKFFipo) ЗПИФ "Фонд первичных размещений" под управлением ООО "Управляющая компания "Восток-Запад";
- паи RU000A1027E5 (сектор "ценные бумаги инвестиционных фондов", RU_UKFFvdo) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд ВДО развивающихся российских компаний" под управлением ООО "Управляющая компания "Восток-Запад".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958606-kase-priostanovila-torgi-tsennymi-bumagami-rossiyskih-kompaniy/