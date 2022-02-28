Ситуация на валютном рынке: в МНЭ призвали казахстанцев не делать "резких движений"

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Вице министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в кулуарах мажилиса рассказал, что делать казахстанцам в нынешней непонятной ситуации на валютном рынке, передает корреспондент NUR.KZ.

"Лично мое мнение, что сейчас уже не нужно никаких резких движений делать. Нужно смотреть за развитием событий", - посоветовал Жаксылыков.

Он предположил, что еще какой-то время курс будет волатильный.

"Курс, возможно, будет волатильный, это связано с непредсказуемым развитием событий, вы знаете, где. Но это значит, что он может как понизиться, так и укрепиться, то есть сейчас лучше не делать никаких поспешных ошибочных движений. Нужно подождать, нужно выждать развития событий.

Я думаю, курс стабилизируется и вернется к своим равновесным значениям в ближайшее время", - отметил вице-министр.

Напомним, что KASE приостановила сегодняшние торги по доллару до 15:00. Кроме того, доллар полностью исчез из обменников ряда городов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958416-situatsiya-na-valyutnom-rynke-v-mne-prizvali-kazahstantsev-ne-delat-rezkih-dvizheniy/