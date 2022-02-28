Доллар полностью исчез из обменников ряда городов Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Обменники Нур-Султана, Алматы и ряда других городов прекратили покупку и продажу доллара.

По состоянию на 10:40 28 февраля, на портале Kurs.kz в столбце "USD" везде стоят прочерки. Это означает, что американскую валюту в казахстанских обменниках более нельзя ни купить, ни продать.

Курсы валют в обменниках Нур-Султана. Скриншот NUR.KZ: kurs.kz

Похожая ситуация наблюдается в столбцах EUR и RUB.

Курсы валют в обменниках Алматы. Скриншот NUR.KZ: kurs.kz

Отметим, что по состоянию на 09:50 в некоторых обменниках Казахстана валюта еще была доступна.

Курсы валют в обменниках Шымкента. Скриншот NUR.KZ: kurs.kz

Напомним, ранее Нацбанк совместно с Казахстанской фондовой биржей приняли решение приостановить торги тенге с долларом США до 15:00 по времени Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958342-dollar-polnostyu-ischez-iz-obmennikov-ryada-gorodov-kazahstana/