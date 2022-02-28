Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Некоторые казахстанские обменники возобновили продажу иностранной валюты. Тем временем до 495 тенге вырос курс доллара на бирже в Казахстане, соответствующие данные появились на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 495 тенге. "Американец" подорожал на бирже более чем на 28 тенге.

По данным сайта Kurs.kz, ряд обменников Алматы продает доллары за 496- 502 тенге. Покупка американской валюты - 490-496 тенге.

Евро в алматинских обменниках продают по курсу 542-557, продажа - 535-550.

В Нур-Султане и Шымкенте пока еще не возобновилась продажа иностранной валюты в обменниках.

Напомним, что ранее в МНЭ высказались о рисках для нацвалюты. В ведомстве призвали казахстанцев не делать "резких движений" в нынешней непонятной ситуации на валютном рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958402-do-495-tenge-vyros-kurs-dollara-na-birzhe-v-kazahstane/