600 тенге за доллар: в МНЭ высказались о рисках для нацвалюты

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в кулуарах мажилиса рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать, что доллар дойдет до отметки в 600 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Жаксылыков признал, что определенные риски для национальной валюты есть.

"Все, что происходит сейчас с курсом российского рубля, конечно, будет оказывать определенное воздействие на казахстанскую экономику и на курс тенге. Но необходимые меры Нацбанк принял, вы их видите.

Сегодня утром было информационное сообщение о том, как будут организованы торги. Я думаю, что если какая-то спекулятивная реакция будет на первых порах, то в последующем курс опустится к равновесным значениям", – добавил он.

Однако вопрос о том, что будет, если 1 доллар все же будет продаваться за 600 тенге, Жаксылыков ответил уклончиво.

"Вы же понимаете, что ситуация меняется очень быстро (относительно прогнозов – прим.ред.). Она связана с теми внешнеполитическими событиями, на которые мы повлиять не можем сегодня. Мы можем только реагировать и ждем когда пройдут первые торги.

Я не могу сказать об этом (дойдет ли доллар до 600 тенге – прим.ред.). Я не знаю. Антикризисный план есть, он будет реализован. Вы же видели информационное сообщение Нацбанка о том, что если на торгах начнутся резкие скачки курса, Нацбанк может остановить торги.

Кроме того, Нацбанк заявил о том, что будет использовать интервенционный механизм через покупку национальной валюты и выброс доллара на рынок. Это окажет свое стабилизирующее влияние. Больше мне добавить нечего. Для этого такие интервенции и проводятся, они всегда достаточно эффективные", – пояснил спикер.

Между тем, по его словам, для того, чтобы экономика была защищена от курсовых рисков, нужно развить национальную экономику.

"Нужно импортозамещение, потому что сейчас у нас по кому бьют курсовые скачки? Они бьют в основном по потребительским товарам, в частности, из России. Значит, нам нужно развить физическое предложение этой продукции за счет собственного производства.

Для этого у нас, во-первых, принят антиинфляционный план, для этого разрабатывается программа повышения доходов населения. В рамках этих двух программ будут предприняты меры для того, чтобы просубсидировать отечественное производство, увеличить предложение этой продукции в первую очередь через сельскохозяйственные субсидии, через другие меры стимуляции.

Для того, чтобы продукции появилось в достаточном количестве, когда ее будет в достаточном количестве, тогда можно будет говорить о том, что вы в достаточной степени защищены от импорта инфляции из сопредельных стран. Эта работа уже начата", – заверил вице-министр нацэкономики.

Ранее сообщалось, что некоторые обменники Нур-Султана, Алматы и Шымкента приостановили продажу долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958413-600-tenge-za-dollar-v-ministerstve-ekonomiki-vyskazalis-o-riskah-dlya-natsvalyuty/