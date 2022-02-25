Правительство и Нацбанк Казахстана разработали антикризисный план действий

Дом правительства Казахстана. Фото: primeminister.kz

Правительство Казахстана совместно с Нацбанком разработали антикризисный план действий для реагирования на вероятные негативные последствия в связи с событиями в Украине. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Указывается, что в рамках плана правительство реализует комплекс антикризисных мер, в то время как Нацбанк поддерживает финансовую стабильность.

План действий включает в себя меры, направленные на:

сохранение контроля над инфляцией и стабильности на валютном рынке;

поддержку занятости и создание новых рабочих мест;

развитие предпринимательства.

В частности, в целях обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов правительство и Нацбанк реализуют программу защиты тенговых вкладов, по которой депозитам населения за счет бюджета начислят премии.

"Акцент в деле повышения благосостояния населения будет делаться, в первую очередь, на сельские населенные пункты, моно- и малые города, окраины столицы и городов республиканского значения.

Будут созданы условия для развития сельскохозяйственных коопераций и семейных хозяйств путем вовлечения в оборот дополнительных сельхозземель.

В целом, на развитие сел, моно- и малых городов, окраин столицы и городов республиканского значения в текущем году в рамках проекта "Ауыл - ел бесігі", комплексного плана развития регионов и других программ будет направлено до 200 млрд тенге из бюджета", - рассказали в правительстве.

Как говорится в тексте сообщения, основная часть господдержки промышленности будет направлена на технологическую модернизацию и развитие высокопроизводительных предприятий.

Особую важность, как отмечается, имеет замещение импортных товаров путем индустриализации экономики страны и реализации инвестиционных проектов.

При этом предприятия, получившие господдержку, будут иметь встречные обязательства по повышению оплаты труда своих работников, в том числе путем увеличения производительности труда.

Для этих целей в этом году будет значительно увеличено финансирование программы "Дорожная карта бизнеса - 2025", в частности на субсидирование и гарантирование кредитов.

Кроме того, для повышения эффективности господдержки агропромышленного комплекса разрабатываются новые подходы системы субсидирования отрасли.

В приоритетном порядке будут поддержаны проекты, направленные на повышение производительности и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

Также в рамках плана в правительстве намерены устранить излишнюю административную нагрузку на бизнес.

До конца года в приоритетных отраслях будут пересмотрены более 420 регуляторных актов госорганов. Проведение ревизий требований к предпринимателям будет продолжено и по другим отраслям.

В целях недопущения роста цен правительство, Нацбанк и НПП "Атамекен" задействуют комплекс мер по контролю и снижению инфляции.

"Сохранение и повышение социально-экономического благосостояния населения является первоочередной задачей правительства. Для реализации данной задачи будут приложены все усилия", - пообещали в правительстве.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что "рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной о прекращении войны".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957933-pravitelstvo-i-natsbank-kazahstana-razrabotali-antikrizisnyy-plan-deystviy/