KASE приостановила торги украинскими облигациями

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Казахстанская фондовая биржа приостановила торги международными облигациями Министерства финансов Украины с 25 февраля 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте KASE.

В сообщении говорится, что с 25 февраля 2022 года на KASE приостановлены торги следующими международными облигациями Министерства финансов Украины:

XS1902171757 (сектор "государственные ценные бумаги", UA_01_2811);

XS1303921214 (сектор "государственные ценные бумаги", UA_03_2209);

XS1303921487 (сектор "государственные ценные бумаги", UA_04_2309).

"Торги указанными облигациями приостановлены на основании информации, размещенной на интернет-ресурсе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, согласно которой принято решение с 24 февраля 2022 года временно остановить размещение, оборот и выкуп всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета и системах клирингового учета лиц, осуществляющих клиринговую деятельность, кроме проведения операций, необходимых для осуществления Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики и Министерством финансов операций по обслуживанию государственного долга", - говорится в сообщении Казахстанской фондовой биржи.

Вчера в KASE объясняли перенос торгов на фондовой бирже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957909-kase-priostanovila-torgi-ukrainskimi-obligatsiyami/