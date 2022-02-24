Перенос начала торгов объяснили в Казахстанской фондовой бирже

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Наталья Хорошевская, заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи (KASE), объяснила перенос начала торгов. Ранее начало торгов было перенесено с 11.00 на 12.00, затем - с 12.00 на 14.00, передает NUR.KZ.

По ее словам, что касается валютного рынка, то на Казахстанской фондовой бирже торги открылись в штатном режиме.

"Открытие торгов осуществляется в 10.15, торги проводятся штатно, все участники имеют равный доступ в течение всего дня. На текущий момент торги проводятся на уровне 468 тенге за доллар. Рост по предыдущему средневзвешенному курсу составил около 6,5%, рост к началу торгов текущего дня - 6%.

Объем торгов на текущую минуту составляет 166 249 000 долларов США, мы ожидаем, что торги закроются в штатном режиме в 17.00, после завершения торгов пройдут все штатные процедуры.

Что касается торгов на фондовом рынке, где торгуются ценные бумаги, то там имел место технический сбой, который был зафиксирован в момент старта системы, который осуществляется рано утром. Он был локализован. Сейчас работоспособность фондового рынка восстановлена", - сообщила Хорошевская.

Она отметила, что торги ценными бумагами и операциями начались в 14.00, они открыты и проводятся в штатном режиме. Торги будут идти до 17.30, после чего пройдет клиринговая сессия, а затем - стандартные процедуры.

Хорошевская рассказала также, что не было ни одной сделки на торгах с рублем, несмотря на то, что они проходят в штатном режиме.

"Участники подают котировку, но эти котировки - цены спроса и предложения - не совпали ни в одном случае. Могу сказать, что активно проводятся торги китайским юанем, они на сегодня уже завершены. Курс юаня имеет не такую выраженную положительную динамику - юань укрепляется по отношению к тенге", - заключила зампред.

Напомним, доллар продолжает расти в цене, в том числе и в обменниках. В некоторых из них американскую валюту уже продают за 474 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1957709-perenos-nachala-torgov-obyasnili-v-kazahstanskoy-fondovoy-birzhe/