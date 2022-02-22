Доллар резко подорожал на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Доллар резко вырос по отношению к тенге. Такой вывод следует из информации, приведенной на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Средневзвешенный курс доллара составил 431,06 тенге после утренних торгов. "Американец" подорожал на 2,69 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, 22 февраля алматинцы могут приобрести один доллар за 433 - 434,5 тенге, а продать - за 428,5 - 431,5 тенге.

В столичных пунктах обмена валюты и банках купить доллары можно за 433,1 - 434 тенге, а продать американскую валюту можно за 428,5 - 430 тенге за единицу.

Напомним, 22 февраля Российская Федерация официально признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Вслед за этим в ряде стран начали обсуждать новые санкции против России.

Аналитики дали свои прогнозы касательно курса нацвалюты на фоне возможных санкций в отношении России. По их мнению, геополитическая ситуация, складывающаяся в соседних государствах, вполне может отразиться на экономике Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957237-dollar-rezko-podorozhal-na-birzhe/