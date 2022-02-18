Малый бизнес освободят от уплаты членских взносов, заявили в НПП "Атамекен"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нариман Абильшаиков на IX Внеочередном Съезде Палаты рассказал, какой эффект принесет освобождение малого бизнеса от членских взносов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Предлагаем принять решение об освобождении субъектов малого бизнеса от обязательных членских взносов в Нацпалату. В дальнейшем внести соответствующую норму в закон "О нацпалате предпринимателей". Прошу поддержать", - сообщил Нариман Абильшаиков.

При этом, он отметил, что на сегодня плательщиками обязательных членских взносов являются более 21 тыс. субъектов малого бизнеса или 74% от общего числа плательщиков. Все вместе они платят 1,2 млрд тенге или менее 17% от общих поступлений.

"Рабочей группой по трансформации было предложено освободить малый бизнес от уплаты членских взносов. Если решение об освобождении будет поддержано съездом, что число плательщиков взносов в НПП сократится с 29 тыс. до 7 тыс., то есть в четыре раза, то считаем, что это станет серьезной поддержкой малому бизнесу.

Потери поступления в 1,2 млрд тенге предлагаем компенсировать за счет оптимизации расходов Палаты", - резюмировал спикер.

В результате "за" освобождение малого бизнеса от обязательных членских взносов в НПП "Атамекен" проголосовали большинство делегатов.

Напомним, что сегодня Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия главы правления НПП "Атамекен". Вскоре после этого Раимбек Баталов был избран главой президиума Палаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1956797-malyy-biznes-osvobodyat-ot-uplaty-chlenskih-vznosov-zayavili-v-npp-atameken/