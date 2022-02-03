Резерв нефтепродуктов создадут в Казахстане, чтобы избежать дефицита бензина и дизеля

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В Министерстве энергетики на брифинге в СЦК сообщили о создании в Казахстане резерва нефтепродуктов, который поможет избежать дефицита горюче-смазочных материалов в будущем, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации министра Болата Акчулакова, в I квартале 2022 года будет создан резерв по нефтепродуктам на базе АО "НК "КазМунайГаз" в объеме 150 тысяч тонн, и на базе АО "КТЖ" - в объеме 50 тысяч тонн.

Также министерство гармонизирует срок ремонтных работ НПЗ и отгрузок дизеля для сельхозпроизводителей, чтобы ремонт не совпадал с отгрузкой.

"В целях минимизации эффекта от совпадения сроков проведения ремонтных работ на НПЗ с полевыми работами будут приняты следующие меры:

отгрузка дизтоплива для нужд сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться с февраля 2022 года, то есть на месяц раньше прежних сроков;

передвинут срок ремонта ТОО "ПКОП" на ноябрь 2022 года, с возможностью переноса на 2023 год;

проведение ремонта на ТОО "ПНХЗ" с конца июня до середины июля 2022 года, то есть после завершения посевной", - заявил министр.

Напомним, что в прошлом году в Казахстане образовался дефицит дизтоплива, который в итоге привел к топливному кризису и росту цен на ГСМ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1954427-rezerv-nefteproduktov-sozdadut-v-kazahstane-chtoby-izbezhat-defitsita-benzina-i-dizelya/