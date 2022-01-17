Компания Кулибаева продала акции АО "КазАзот"

Фото: kazazot.kz

"Kazakhstan Petrochemicals" приобрела 85 процентов акций АО "КазАзот". О специализированных торгах по приобретению простых акций "КазАзота" рассказали на официальном сайте компании.

Торги состоялись 10 декабря 2021 года. Объем активных заявок составил 85 тыс. простых акций. Средневзвешенная цена по поданным заявкам составила 788 858,82 тенге.

"По итогам торгов, 85% простых акций акционерного общества приобрело ТОО Kazakhstan Petrochemicals, 15% остались у прежнего владельца - Бахаридина Аблазимова. Таким образом продали свои акции АО Joint Resources (100% принадлежит Тимуру Кулибаеву), Динмухамед Идрисов и Ержан Достыбаев", - говорится в сообщении.

Кроме того, в конце декабря прошлого года изменился состав совета директоров АО "КазАзот".

"В новый состав были избраны: Аблазимов Б.Н. – член Совет директоров, Председатель Совета директоров, Аязбаев Р.Р. – член Совета директоров, Исказиев К.О. – член Совета директоров, независимый директор, Ибрашев К.Н. – член Совета директоров, независимый директор, Маулешев А.А. – член Совета директоров", - сообщается на сайте.

Напомним, ранее стало известно, что Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия председателя НПП "Атамекен". В палате предпринимателей также рассказали, когда будет избран новый глава НПП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1951582-kompaniya-kulibaeva-prodala-aktsii-ao-kazazot/