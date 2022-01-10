Финрегулятор о ситуации в банках: На сегодня риски для вкладчиков отсутствуют

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На сегодняшний день риски для вкладчиков банков отсутствуют, об этом сообщили в главном финрегуляторе страны, передает NUR.KZсо ссылкой на пресс-службу НБ РК.

Как сообщили в Нацбанке, банковский сектор функционирует в стабильном режиме.

"Активы банковского сектора на конец 2021 года - 36,7 трлн тенге. Банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Собственный капитал банковского сектора - 4,6 трлн тенге.

Сегодня достаточность капитала банков более чем в 3 раза превышает минимальные требования, установленные законодательством. Высоколиквидные активы составили 12,3 трлн тенге. Текущие значения нормативов ликвидности превышают установленные законодательством значения более чем в 4 раза", - говорится в сообщении.

Для дополнительного запаса ликвидности банковского сектора в рамках реализации денежно-кредитной политики, Нацбанк возобновит:

ежедневные операции с БВУ по предоставлению и изъятию ликвидности операции прямого и обратного РЕПО, депозитный аукцион выпуск краткосрочных нот Национального Банка

"При необходимости, на денежном рынке будет применяться механизм экстренного обеспечения ликвидностью через операции РЕПО и своп на сроки до трех месяцев на Казахстанской фондовой бирже", - отметили в Нацбанке.

Напомним, сегодня казахстанские банки сделали заявление. Банки сообщили, что средства вкладчиков не пострадали в результате произошедших в стране беспорядков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950336-finregulyator-o-situatsii-v-bankah-na-segodnya-riski-dlya-vkladchikov-otsutstvuyut/