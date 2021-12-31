Обменники Нур-Султана перестали продавать доллары в канун Нового года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В обменных пунктах Нур-Султана уже второй день наблюдается дефицит американской валюты.

Согласно информации на портале Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары покупают по 435 тенге, продают по 435,5 тенге. В Нур-Султане – покупают по 434-436 тенге, а в продаже долларов в столице со вчерашнего дня нет почти нигде.

В Шымкенте, по данным того же портала, "американца" нельзя ни купить, ни продать. Лишь в отдельных обменниках доступны евро и рубли.

Скриншот с сайта: kurs.kz

При этом курс доллара по отношению к тенге на KASE установился на отметке 431,8, что на 0,13 выше результатов предыдущей торговой сессии.

Отметим, что похожая ситуация ранее складывалась в конце ноября. Обменники в Нур-Султане лишь покупали иностранную валюту, а предложения о продаже доллара имелись лишь у нескольких обменных пунктов.

Днем ранее мы писали о том, что в Казахстане, в соответствии с постановлением правления Нацбанка, изменены правила обменных операций с инвалютой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1949529-obmenniki-nur-sultana-perestali-prodavat-dollary-v-kanun-novogo-goda/