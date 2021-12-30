Правила обменных операций с инвалютой изменили в Казахстане

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Постановлением правления Национального банка РК внесены изменения в правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой. Документ опубликован в эталонном контрольном банке НПА РК.

Теперь по обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные), на сумму, превышающую эквивалент 500 тысяч тенге, в журнале реестров будут фиксироваться:

фамилия, имя и отчество клиента (имя и отчество указываются полностью);

индивидуальный идентификационный номер (ИИН) клиента (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность клиента, – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;

юридический адрес клиента.

По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 тысяч тенге, в журнале реестров фиксируются:

фамилия, имя и отчество (полностью);

индивидуальный идентификационный номер клиента.

Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих его личность, полученных посредством сервиса цифровых документов.

При отказе физлицу в проведении обменной операции из-за отсутствия в обменном пункте наличной национальной или иностранной валюты, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки или продажи, по требованию клиента кассиром обменного пункта выдается справка в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки.

Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в установленном внутренними правилами юрлица порядке.

Также прописаны новые правила проведения обменных операций с аффинированным золотом.

Помимо этого, были внесены изменения требований к руководителям, учредителям и участникам организаций, осуществляющих обмен валюты. Так, например, расширен список лиц, которые не могут быть ими.

Со всеми изменениями можно ознакомиться в тексте постановления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949354-pravila-obmennyh-operatsiy-s-invalyutoy-izmenili-v-kazahstane/