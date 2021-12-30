"Возможно, доллар уйдет за 500-510 тенге": эксперты о прогнозах по курсу на 2022 год

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Экономисты подводят итоги уходящего года и дают прогнозы на будущий. Эксперты уже назвали 2021 год "черной полосой в экономической хронологии Казахстана", передает КТК.

Годовая инфляция в Казахстане за 2021 год составила 8,7%, сильнее всего подорожали продукты - по данным Нацбанка, цены на продовольственные товары выросли на 11%. На втором месте по подорожанию - непродовольственные товары, на третьем - платные услуги.

Отмечается, что последний раз такой рост цен на продукты в стране был зафиксирован 10 лет назад, в 2011 году. За уходящий же год цены выросли практически на все товары.

Глобальный рост инфляции, считают эксперты, спровоцировали в США.

"В прошлом году было напечатано очень много денег. Все страны раздавали деньги свои предприятиям, чтобы они как-то пережили коронавирус. В США в прошлом году напечатали, ввели в обращение 35% всех долларов, когда-либо выпущенных вообще. Это огромные деньги. Когда у вас много денег, то цены растут", - заявил экономист Андрей Чеботарев.

Из-за перенасыщения рынка американской валютой инфляция в ноябре стала рекордной за последние 40 лет. Прогнозы экономистов не радуют - дальше, они считают, будет только хуже.

"Инфляция – это вызов следующего года. Это самое главное. Большие американские экономисты говорят, что инфляция временная, все будет окей. Потому что напечатали много денег, и это – последствия. Но на самом деле будет большая проблема, если инфляция не временная, она не спадет. Тогда мы входим в новую великую депрессию. И это будет большой мировой кризис на 2-3 года", - пояснил Чеботарев.

Как отмечают экономисты, главным экономическим индикатором теперь становится именно инфляция, а стоимость валюты уходит на второй план. Но и здесь не стоит ждать ничего хорошего. Если до пандемии на стоимость валюты оказывала влияние главным образом цена на нефть, то теперь важнейший фактор - коронавирус. Отсюда и не самый позитивный прогноз на следующий год.

"Возможно, доллар вырастет. Возможно, он будет 500. Если экономика во всем мире будет стабильной, нефть будет высокой, то тенге удержится в коридоре 430-470. Считаю, это очень оптимистичный прогноз. Неоптимистичный – если доллар уйдет за 500-510 тенге", - поделился экономист Бекнур Кисиков.

Особенно чувствительным к коронакризису остается туристический бизнес. В этом году путешествия для казахстанцев стали дороже на 10-15%, но это еще не предел.

"Путевки будут продолжать дорожать, потому что отельеры делают реновации. В других странах тоже нестабильная ситуация с валютой. Отельеры поднимают стоимость. Стоимость обусловлена в долларах или евро. В связи с этим для наших, граждан Казахстана, которые зарплату получают только в тенге, для них отдых становится невозможным", - отметил исполнительный директор компании-туроператора Дмитрий Долинко.

Источник: КТК

Напомним, о возможном подорожании доллара до 500 тенге экономисты заявляли и ранее. По словам экспертов, влиять на курс нацвалюты Казахстана будут цена на нефть и ситуация в России - Евросоюз недавно продлил санкции против соседнего государства.

Что касается инфляции в Казахстане, ранее Ассоциация финансистов Казахстана предоставила краткосрочный и долгосрочный прогнозы на следующий год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1949228-vozmozhno-dollar-uydet-za-500-510-tenge-eksperty-o-prognozah-po-kursu-na-2022-god/