Евросоюз продлил санкции против России

Иллюстративное фото: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images

Европейский союз продлил секторальные санкции против России, которые впервые были введены в июле 2014 года из-за ситуации в Украине. ЕС также призвал Россию к выполнению минских соглашений и снижению эскалации.

О продлении санкций сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter-аккаунте.

"Если Россия предпримет дальнейшие военные действия против Украины, это повлечет за собой огромные последствия. Лидеры ЕС приняли единогласное решение продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению минских соглашений", - говорится в сообщении главы Евросоюза.

Издание РБК уточняет, что санкции предусматривают ограничение доступа к европейским рынкам для российских государственных банков, устанавливают эмбарго на продажу оружия, запрет на экспорт продукции двойного назначения, а также огранивают доступ к технологиям в области нефтедобычи.

Отмечается, что Россия ранее заявляла, что не является стороной минских договоренностей и не обязана выполнять их условия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947259-evrosoyuz-prodlil-sanktsii-protiv-rossii/