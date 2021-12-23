"Просто личная нажива": бензин подорожал до 190 тенге в Северном Казахстане

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Жители Северо-Казахстанской области возмущены сильным подорожанием бензина в регионе - за пару месяцев топливо выросло в цене на 15 тенге и достигло отметки в 189 тенге за литр.

Жители региона такие расценки считают необоснованно высокими, передает телеканал "Астана".

"Дороже и дороже. Месяц назад где-то было 180, 178, сейчас уже 189. Деваться некуда, мы же пешком не будем ходить";

"По-моему, необоснованное все это повышение. Просто личная нажива, это мое мнение";

"Где там, в Атырау, да, самый низкий бензин? А у нас самый дорогой в СКО, а зарплаты самые низкие. С моей работой где-то тысяч 30-40 уходит на бензин", - поделились североказахстанцы.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на данные Агентства по защите и развитию конкуренции, СКО является абсолютным антилидером в стране по ценам на бензин марки АИ-92. Регион обогнал по ценам на топливо даже мегаполисы.

За последние пару месяцев цена на топливо здесь значительно выросла, но, по официальным данным, стоимость бензина не превышает 184 тенге. Однако в реальности заправиться на АЗС бензином марки АИ-92 можно лишь по 189-190 тенге за литр.

Чиновники заявляют, что контролировать цены на топливо в регионе не так-то просто - стоимость во многом зависит от заводов-изготовителей. При этом, многим поставщикам проще закупить бензин в соседней России, чем везти с казахстанских предприятий. Плюс ко всему, казахстанского топлива на всю страну просто не хватает.

"Переговоры ведем постоянно. Изучаем рынок сбыта, поэтому, если цена поднимается на заводе-изготовителе, тогда, соответственно, у нас поднимается. От закупочной цены все зависит", - заявил замглавы управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО Данияр Исаев.

Между тем, топливо продолжает дорожать каждый месяц. Эксперты и вовсе предсказывают, что в ближайшем будущем бензин в Казахстане будет стоить 230-250 тенге.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в стране изменились цены на бензин за последний год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1948087-prosto-lichnaya-nazhiva-benzin-podorozhal-do-190-tenge-v-severnom-kazahstane/