Абылкасымова: Кредитная амнистия в Казахстане не рассматривается

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Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в кулуарах мажилиса прокомментировала вопрос о том, планируется ли проведение в стране еще одной кредитной амнистии, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова сообщила, что на прошлой неделе посредством соцсетей были распространены сообщения о якобы проводимой в стране кредитной амнистии. После этого в Агентство начали приходить граждане.

"Очень много людей обращались с заявлениями, мы приняли порядка 18 тысяч заявлений. В том числе о реструктуризации долга, списанию долга. Все заявления мы приняли, обработали, направили в финансовые организации для рассмотрения.

Информация (о проведении кредитной амнистии - прим. ред.) недостоверна. На сегодняшний день кредитная амнистия не рассматривается, это была разовая акция в 2019 году", - подчеркнула она.

В целом, как отметила глава АРРФР, власти страны предприняли меры по снижению проблемной задолженности казахстанцев.

"В мае 2021 года был принят новый закон. Заработал с 1 октября новый порядок досудебного обязательного урегулирования проблемной задолженности граждан.

То есть банки, микрофинансовые организации обязаны рассмотреть заявление гражданина в случае ухудшения его финансового положения и обязаны предложить ему различные виды реструктуризации.

Если они видят, что ухудшилось, они предлагают отсрочку, может снижение процента будет, списание штрафов и пени. По всем заявлениям, которые к нам поступили, мы в обязательном порядке направляем в банки, они рассматривают и принимают решения индивидуально", - отметила Абылкасымова.

В любом случае, вопрос кредитной амнистии, как пояснила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, может решаться только за счет государственных денег, за счет денег налогоплательщиков.

"У банка, вы понимаете, что у нас 12 триллионов тенге депозитов физических лиц, которые банки должны обслуживать, по ним платить проценты. В случае списания какого-то кредита, соответственно финансовая устойчивость финансовых организаций естественно нарушится", - указала глава АРРФР.

Напомним, что сегодня Мадина Абылкасымова также рассказала о законопроекте, согласно которому цена залогового имущества при реализации должна будет устанавливаться не ниже 75% от стоимости имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947103-abylkasymova-kreditnaya-amnistiya-v-kazahstane-ne-rassmatrivaetsya/