Абылкасымова: Цена залогового имущества при реализации должна быть не ниже 75% от стоимости

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Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в мажилисе рассказала, какая работа проводится по снижению рисков повторения трагедии с должником в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова сообщила, что Министерство юстиции разработало соответствующий законопроект.

"Мы свои предложения дали по усилению требований к исполнительному производству, оценочной деятельности и залоговой политике банков. Поправки были разработаны в ускоренном порядке и сейчас находятся в Сенате", - добавила она.

По ее словам, нормы документа предполагают, что стоимость реализации имущества на аукционе не может быть ниже 75%. Такой механизм, по ее словам, они рекомендуют применять и во внесудебном порядке.

"Проблема была, что продавали за 50% от стоимости. Сейчас установлен порог - 75%. Мы настояли на том, чтобы у гражданина до того как, он обратятся в суд, была возможность также самостоятельно реализовать свое имущество по той стоимости, которую назначит оценщик.

Также была проблема того, что оценка имущества была устаревшей. Мы ввели требование, чтобы была свежая оценка независимыми оценщиками в течение последних 6 месяцев. Это требование и для банка, и для должника.

Если должника устраивает оценка банка, то он может воспользоваться ей. Если он с ней не согласен, он имеет полное право сам провести оценку", - пояснила она.

Она также сообщила, что гражданин будет вправе самостоятельно реализовать свое имущество в течение трех месяцев до того, как оно будет реализовано через суд.

Также предлагается законодательно запретить реализацию имущества банкам на электронном аукционе. Эта норма вводится для того, чтобы исключить участие в торгах аффилированных лиц банков.

Напомним, 20 сентября в микрорайоне Акбулак мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении.

В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947080-abylkasymova-tsena-zalogovogo-imuschestva-pri-realizatsii-dolzhna-byt-ne-nizhe-75-ot-stoimosti/