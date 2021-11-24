Трехлетний бюджет принял парламент Казахстана

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Депутаты мажилиса на пленарном заседании согласились с поправками, внесенными сенатом в проект закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы", передает корреспондент NUR.KZ.

Выступил с докладом по данному вопросу депутат Анатолий Бойчин.

Он сообщил, что депутатами сената в проект бюджета внесено 107 поправок.

"Поправки, внесенные сенатом, не изменяют основные параметры республиканского бюджета на 2022 - 2024 годы. Так, за счет перераспределения резерва правительства увеличены расходы республиканского бюджета в 2022 году на 64,5 млрд тенге, в 2023 году – на 15,1 млрд тенге, в 2024 году – на 6,4 млрд тенге", - добавил мажилисмен.

Осуществлено также перераспределение расходов между отдельными госорганами.

Таким образом, документ принят парламентом и направлен на подпись президенту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943686-trehletniy-byudzhet-prinyal-parlament-kazahstana/