Причины ослабления тенге в ноябре назвали в Нацбанке

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Замглавы Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала о причинах ослабления тенге в ноябре, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Как объяснила экономист, динамика курса нацвалюты отражает текущие тренды на внешнем и внутреннем рынках, в первую очередь, падение цены на нефть, которое началось еще с конца октября. Отмечается, что стоимость котировок нефти снижалась по нескольким причинам, основные из которых прогнозы избыточного предложения на рынке энергоносителей и намерения администрации президента США Байдена по реализации стратегических запасов нефти.

"В Белом доме подчеркнули, что вместе с США аналогичный шаг предпримут ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию. Наблюдается новый всплеск COVID-19, который охватывает Европу и США. Весь мир наблюдает за тем, как страны Европы вынуждено вводят жесткие ограничительные меры.

Продолжается глобальное укрепление доллара США против валют как развитых, так и развивающихся стран. По мнению экспертов, выбор главы ФРС США Дж. Пауэлла на второй срок поддержит тренд нормализации и в дальнейшем ужесточения монетарной политики, что приводит к усилению американской валюты", - говорится в комментарии Молдабековой.

Она отмечает, что все эти факторы привели к ослаблению валют развивающихся стран, включая тенге. С открытия пятницы прошлой недели турецкая лира ослабла на 15,5%, российский рубль потерял более 1,5% и упал до 75 рублей за доллар США.

С начала ноября индекс валют развивающихся стран упал на 3,8%, а индекс доллара США DXY против валют развитых стран укрепился на 2,5%. Тенге ослаб с пятницы прошлой недели на 0,4%, с начала ноября - на 1,2%.

"Ухудшение динамики фундаментальных внешних факторов привело к повышению спроса на иностранную валюту, как со стороны юридических лиц, так и со стороны населения. Дополнительно к этому, конец календарного года традиционно характеризуется увеличением спроса на валюту в связи с использованием бюджетов и исполнением договоров.

На фоне восстановления экономической активности продолжается рост импорта. Учитывая долю России в общем импорте, ослабление российского рубля оказало негативное влияние на тенге. Более того, ухудшение геополитического фона привело к более значительному ослаблению рубля по сравнению с другими валютами развивающихся стран и смещению паритета рубль-тенге с 6,0 до 5,8. Это создало дополнительное давление на тенге в последние дни", - добавила Молдабекова.

Налоговый период, несмотря на традиционные ожидания рынка, не оказал существенной поддержки курсу нацвалюты, отмечают в Нацбанке.

"Экспортеры, наперекор прогнозам аналитиков, ограниченно продают иностранную валюту, для уплаты налогов в бюджет они используют ранее накопленную тенговую ликвидность. Соответственно из-за небольших объемов "налоговых" продаж давление на валютном рынке усилилось, потому что те компании, которые ждали налоговой недели для покупки валюты, были вынуждены покупать доллары в условиях ограниченного предложения", - объяснила замглавы финрегулятора.

Тем не менее, в финрегуляторе заявили, что текущая ситуация с ослаблением валют развивающихся стран, и тенге в том числе, носит временный характер и является адекватной реакцией на негативный внешний фон.

"ОПЕК+ в ответ на давление на нефтяные котировки и потенциальное использование странами стратегических запасов, заявил о готовности пересмотра плана наращивания объема добычи нефти, что окажет поддержку нефтяному рынку, соответственно, и поддержку тенге", - заключила Молдабекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943660-prichiny-oslableniya-tenge-v-noyabre-nazvali-v-natsbanke/