Летать в Катар из Алматы казахстанцы теперь смогут напрямую

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 19 ноября, в Алматы совершила свой первый пассажирский рейс авиакомпания Qatar Airways, открыв таким образом для казахстанцев новый маршрут Алматы-Доха, передает NUR.KZ.

Рейс прилетел в южную столицу Казахстана утром и будет выполняться дважды в неделю. Планируется, что перелеты будут осуществляться на воздушных судах типа Airbus А-320, включающих в себя 120 мест эконом-класса и 12 - бизнес-класса.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официальная церемония открытия нового рейса прошла в международном аэропорту Алматы; в ней приняли участие председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, заместитель акима города Алматы Серик Кусаинов, посол Катара в Казахстане Абдулазиз Султан Аль-Румайхи, старший вице-президент авиакомпании Qatar Airways по восточным регионам Марван Колелайт и президент аэропорта Алматы Алп Ер Тунга Эрсой.

Пассажиры первого рейса авиакомпании в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Представители авиакомпании сообщили о том, что рейсы по направлению в Алматы планировалось открыть весной 2020 года, но из-за пандемии планы были скорректированы.

Президент аэропорта Алматы Алп Ер Тунга Эрсой выразил благодарность представителям авиаперевозчика, выразив надежду, что новые рейсы позволят путешествующим по работе и для отдыха пассажирам посетить казахстанский мегаполис. Также президент воздушной гавани сообщил, что новый рейс открывает перспективы плодотворного сотрудничества в области экономики и культуры двух стран.

Церемония открытия рейсов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С ним согласен и старший вице-президент авиакомпании Qatar Airways по восточным регионам Марван Колелайт.

"Казахстан - это страна с богатой историей, традицией, культурой. Мы рады добавить вашу страну в нашу глобальную сеть из более чем 140 направлений. Мы ждем возможность пригласить гостей со всего мира насладиться историей, красотой и увлекательным образом жизни вашей страны.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстан продолжает набирать популярность среди наших пассажиров, мы гордимся тем, что вносим свой вклад в индустрию туризма Алматы, помогая ей достичь еще больше высот. Этот новый маршрут укрепит связи между Казахстаном и Катаром", - заявил Марван Колелайт.

Напомним, ранее сообщалось, что Qatar Airways начнет полеты в Алматы из Дохи с 19 ноября 2021 года.

Церемония открытия рейсов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1942960-letat-v-katar-iz-almaty-kazahstantsy-teper-smogut-napryamuyu/