Нарушения на 156 млрд тенге при госзакупках выявили в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев сегодня на заседании кабмина заявил, что с начала года по итогам проверок установлены нарушения по 35 тысячам процедур госзакупок, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр сообщил, что с начала года камеральным контролем охвачено порядка 758 тысяч процедур госзакупок на общую сумму 6,2 трлн тенге.

"По итогам проверок установлены нарушения по 35 тысячам процедур, из которых объектами госаудита исполнено 98% уведомлений об устранении нарушений. Всего проведено 2765 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 765 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 156 млрд тенге", - добавил Жамаубаев.

Между тем, по его словам, к этому часу устранены нарушения на 123 млрд тенге путем восстановления поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

"Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 2,4 тыс. рекомендаций", - заключил министр.

Напомним, ранее Жамаубаев сообщил, что акиматы и министерства Казахстана не освоили 96 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1941446-narusheniya-na-156-mlrd-tenge-pri-goszakupkah-vyyavili-v-kazahstane/