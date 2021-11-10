96 млрд тенге не освоили министерства и акиматы в Казахстане

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Глава Минфина Ерулан Жамаубаев сегодня на заседании кабмина сообщил, что акиматы и министерства не освоили к этому часу 56 и 40 млрд тенге соответственно, передает корреспондент NUR.KZ.

Жамаубаев сообщил, что с начала года расходы госбюджета исполнены на 98,7%, республиканского – на 99,6%, местных бюджетов – на 98%.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12 трлн тенге. Неисполнение составило 50 млрд тенге, из них 10 млрд тенге - экономия. Не освоено - 40 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах по чрезвычайным ситуациям, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, здравоохранения, внутренних дел и финансов", - проинформировал глава Минфина.

По словам министра, основными причинами неосвоения бюджета являются:

оплата произведена за фактически оказанный объем услуг;

несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур;

позднее представление счетов к оплате в органах казначейства;

длительное проведение конкурсных процедур.

Между тем, по данным министерства, расходы местных бюджетов составили 6,7 трлн тенге, не исполнено - 134 млрд тенге.

Кроме того, в этом году регионам предусмотрены целевые трансферты на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 ноября им выделили 1 трлн 813 млрд тенге. Из них освоено 96,6%.

"Не исполнено 62 млрд тенге, в том числе экономия - 6 млрд тенге, не освоено - 56 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Алматы, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях", - резюмировал Жамаубаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1941445-96-mlrd-tenge-ne-osvoili-ministerstva-i-akimaty-v-kazahstane/