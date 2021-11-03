Повысят ли прожиточный минимум в Казахстане, рассказали в МНЭ

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава Министерства национальной экономики (МНЭ) в кулуарах мажилиса рассказал, планируется ли повысить размер прожиточного минимума в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, будет ли МНЭ пересматривать размер прожиточного минимума из-за того, что увеличилась минимальная заработная плата.

«На сегодня в правительстве повышения уровня минимального прожиточного минимума не рассматривается», - сообщил в ответ Асет Иргалиев.

Он также посоветовал журналистам адресовать этот вопрос к коллегам из министерства труда и социальной защиты населения.

Ранее мы писали, что со следующего года в Казахстане планируют увеличить месячный расчетный показатель (МРП), прожиточный минимум (ПМ) и минимальные размеры базовой и солидарной пенсий.

Также мы сообщали, что минимальная сумма, необходимая для проживания в Алматы, превысила МЗП.

Напомним, что 1 сентября президент, озвучивая свое Послании народу Казахстана на открытии второй сессии парламента VII созыва, заявил о повышении с 1 января 2022 года размера минимальной заработной платы с нынешних 42,5 до 60 тыс. тенге.

С 1 января 2021 года в РК утверждена величина прожиточного минимума в сумме 34 302 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940329-povysyat-li-prozhitochnyy-minimum-v-kazahstane-rasskazali-v-mne/