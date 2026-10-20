Бывший вице-министр культуры и информации Кочетов получил должность в Администрации Токаева
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Евгений Кочетов сегодня был назначен заведующим отделом по коммуникациям Администрации президента Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сказано в сообщении Акорды, распоряжением главы государства Евгений Кочетов был назначен заведующим отделом по коммуникациям Администрации президента Республики Казахстан.
Напомним, что Кочетов в феврале 2023 года получил должность вице-министра информации и общественного развития РК. В ноябре того же года его должность стала звучать как вице-министр культуры и информации РК.
Как указано на сайте правительства РК, Евгений Кочетов родился в 1988 году в Астане. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
В период с 2009 по 2013 год работал на позициях советника, эксперта, консультанта МК "Жас Отан" и различных структурных подразделений центрального аппарата НДП "Нұр Отан".
В 2013-2014 годах был руководителем подразделения Девелопмента АО "Корпорация Цесна".
В разные годы работал в частных коммерческих структурах.
В 2016 году был назначен руководителем проекта видеопортала Kaztube.kz АО "Казконтент".
С 2016 по 2017 год занимал пост директора Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
В 2017-2018 годах находился на должности председателя правления АО "Казконтент".
В 2018-2019 годах работал заместителем директора Института стратегических инициатив партии "Нұр Отан".
С 2019 по 2020 год - советник председателя правления НАО Казахстанский институт общественного развития "Рухани Жаңғыру".
С января 2020 года и по настоящее время был генеральным директором корпоративного фонда "Медиа дамыту қоры".
В разные годы работал обозревателем общественно-политической газеты "Литер", делового издания "Капитал", интернет-журнала "Власть", информационно-аналитического портала "Информбюро".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2445246-byvshiy-vice-ministr-kultury-kochevtov-poluchil-dolzhnost-v-administracii-tokaeva/
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