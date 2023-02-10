Евгений Кочетов назначен вице-министром информации и общественного развития

Евгений Кочетов. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Кочетов Евгений Дмитриевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Евгений Кочетов родился в 1988 году в Астане. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

В период с 2009 по 2013 год работал на позициях советника, эксперта, консультанта МК "Жас Отан" и различных структурных подразделений центрального аппарата НДП "Нұр Отан".

В 2013-2014 годах был руководителем подразделения Девелопмента АО "Корпорация Цесна".

В разные годы работал в частных коммерческих структурах.

В 2016 году был назначен руководителем проекта видеопортала Kaztube.kz АО "Казконтент".

С 2016 по 2017 год занимал пост директора Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

В 2017-2018 годах находился на должности председателя правления АО "Казконтент".

В 2018-2019 годах работал заместителем директора Института стратегических инициатив партии "Нұр Отан".

С 2019 по 2020 год - советник председателя правления НАО Казахстанский институт общественного развития "Рухани Жаңғыру".

С января 2020 года и по настоящее время был генеральным директором корпоративного фонда "Медиа дамыту қоры".

В разные годы работал обозревателем общественно-политической газеты "Литер", делового издания "Капитал", интернет-журнала "Власть", информационно-аналитического портала "Информбюро".

Напомним, в начале января текущего года Александр Данилов был освобожден от должности замглавы МИОР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2008926-evgeniy-kochetov-naznachen-vitse-ministrom-informatsii-i-obschestvennogo-razvitiya/