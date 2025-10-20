Кадровые перестановки в Алматы продолжаются: назначен глава управления культуры

Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды руководителем управления культуры назначен Данияр Алиев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации акимата, Данияр Алиев окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности "история" и университет "Алматы" по специальности "юриспруденция", магистр гуманитарных наук.

В разные годы Данияр Абзалиденович занимал должности заведующего отделами в Центральном государственном архиве РК и Музее истории города Алматы, а также заместителем руководителя управления культуры города Алматы и заместителя председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

До сегодняшнего дня возглавлял управление культуры, архивов и документации Алматинской области.

Напомним, ранее распоряжением акима Алматы, а также по согласованию с администрацией президента и маслихатом города, акимом Алатауского района был назначен Данияр Кирикбаев.

До этого сменился заместитель акима Алматы - им стал Алмасхан Сматлаев, который ранее занимал пост государственного инспектора администрации президента.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.