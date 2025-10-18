Бывший глава Антикора Асхат Жумагали назначен заместителем генпрокурора

Экс-председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали распоряжением главы государства назначен заместителем генерального прокурора, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации сайта online.zakon, Асхат Жумагали родился 19 августа 1979 года в Аркалыке в Костанайской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова с отличием.

С 2001 по 2010 год занимал различные должности в органах прокуратуры: главный специалист, прокурор, старший прокурор прокуратуры Астаны, Управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК, старший помощник генерального прокурора РК.

В 2012-2014 годах был советником председателя, первым замначальника Следственного департамента и Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции, начальником Следственного департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).

2014-2016 годы – старший помощник генерального прокурора РК.

С 2016 по 2018 год – замдиректора, директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

В 2018-2019 годах – замруководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Январь-июль 2019 года – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.

2019-2021 годы – руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Шымкенту.

2021-2022 годы – глава Службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).

2022-2023 годы – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

С 2023 по 2025 годы являлся председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Напомним, недавно в Талгаре прокурор Алматинской области Берик Адамов провел межведомственное совещание, в ходе которого представил нового прокурора района Жайнарбека Мынбаева.

Также в Алматинской области Жанибек Жакаев и Айдос Чорманов назначены прокурорами Қонаева и Карасайского района соответственно, поменявшись должностями.

