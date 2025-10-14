Еще два прокурора назначены в Алматинской области
В Алматинской области Жанибек Жакаев и Айдос Чорманов назначены прокурорами Қонаева и Карасайского района соответственно, поменявшись должностями, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном аккаунте прокуратуры Алматинской области в Instagram, приказом генерального прокурора прокурором Қонаева назначен Жанибек Жакаев. Он имеет общий трудовой стаж 21 год и 10 месяцев и классное звание - советник юстиции.
Жанибек Жакаев начал трудовую деятельность в 2007 году помощником прокурора Медеуского района Алматы, после занимал должность старшего прокурора прокуратуры Карасайского района Алматинской области. С 2014 года работал заместителем прокурора Талгарского района.
В 2019 году занимал должности прокурора, старшего прокурора прокуратуры Алмалинского района, заместителя прокурора Алмалинской районной прокуратуры Алматы.
В 2022-2025 годах Жакаев возглавлял прокуратуру Карасайского района Алматинской области.
Также приказом генерального прокурора прокурором Карасайского района назначили Айдоса Чорманова. Его общий трудовой стаж составляет 25 лет 6 месяцев, классный чин - старший советник юстиции.
Айдос Чорманов начал карьеру в 2000 году помощником прокурора Бостандыкского района Алматы. Затем работал прокурором и начальником отдела по надзору за законностью судебных актов по гражданским, административным делам и исполнительного производства прокуратуры Алматы.
С 2007 года занимал должности прокурора отдела и старшего прокурора отдела Департамента по надзору за законностью судебных актов по гражданским, административным делам и исполнительного производства Генеральной прокуратуры.
В течение четырех лет, с 2018 по 2022 годы, руководил прокуратурой Павлодара. С 2022 по 2025 год продолжил работу на аналогичной должности в Қонаеве.
Напомним, сегодня в Талгаре прокурор Алматинской области Берик Адамов провел межведомственное совещание, в ходе которого представил нового прокурора района Жайнарбека Мынбаева. Он имеет более 18 лет стажа службы в органах прокуратуры, из которых последние 7 лет работал в Генеральной прокуратуре.
Берик Адамов поручил прокуратуре района и полиции усилить профилактические мероприятия, активнее взаимодействовать с жителями, пересмотреть работу участковых инспекторов и принять дополнительные меры по борьбе с уличной и наркопреступностью.
