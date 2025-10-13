jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Токаев сменил первого заместителя министра иностранных дел Казахстана

      Опубликовано:

      Акан Рахметуллин
      Акан Рахметуллин. Фото: Facebook/Акан Рахметуллин

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев сменил первого заместителя министра иностранных дел РК - вместо Акана Рахметуллина пост занял Ержан Ашикбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Как сообщили в Акорде, распоряжением президента Рахметуллин Акан Акасович освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

      По информации на сайте ИПС "Параграф", Акан Акасович родился в 1967 году в Алматы. Окончил Алма-Атинский энергетический институт в 1991 году, в 1999 году - Дипломатическую Академию МИД РК. Трудовой путь начал в 1993 году.

      С 2007 по 2011 год - советник-посланник, заместитель постпреда Казахстана при ОБСЕ в Вене.

      В 2011 году был заместителем постпреда Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

      С 2015 по 2019 год - директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

      С 2019 по 2021 год - посол РК в Пакистане.

      С 2021 по 2022 год - замминистра иностранных дел.

      В 2022 году - первый замминистра иностранных дел.

      С октября 2022 года по май 2024-го являлся постпредом РК при ООН. В мае прошлого года был назначен первым заместителем министра иностранных дел Казахстана.

      Вместо Рахметуллина первым заместителем министра иностранных дел РК сегодня президент назначил Ашикбаева Ержана Нигматуллаулы.

      Ержан Ашикбаев
      Ержан Ашикбаев. Фото: официальный сайт МИДа Казахстана

      Согласно официальной информации, Ержан Нигматуллаулы родился 16 июня 1974 года в Алматы.

      Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, специалист по международным отношениям, референт-страновед со знанием двух иностранных языков; магистратуру Школы государственного управления имени Дж.Кеннеди Гарвардского университета по специальности государственное управление, стипендиат программы «Болашақ».

      Владеет английским, турецким и французским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

      С 1998 года работает в системе министерства иностранных дел Республики Казахстан.

      1998-1999 – референт управления Азии, Ближнего Востока и Африки четвертого департамента МИД Республики Казахстан.

      1999-2001 – атташе, третий, второй секретарь департамента международного экономического сотрудничества МИД Республики Казахстан.

      2001-2002 – начальник отдела экономического сотрудничества со странами Европы и Америки департамента экономической политики МИД Республики Казахстан.

      2002-2005 – первый секретарь посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.

      С марта по июнь 2005 – заместитель директора департамента международного гуманитарного и экономического сотрудничества МИД Республики Казахстан. 

      2005-2007 – руководитель канцелярии министра иностранных дел Республики Казахстан.

      2007-2009 – председатель комитета международной информации МИД Республики Казахстан. 

      2009-2011 – посол по особым поручениям – советник министра иностранных дел Республики Казахстан.

      С сентября по октябрь 2012 – заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

      2012-2013 – заведующий центром внешней политики администрации президента Республики Казахстан.

      Отметим, что с 2013 по 2021 год Ашикбаев занимал пост заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан. А в 2021 году был назначен послом Казахстана в США.

      Добавим, сегодня президент Токаев подписал также ряд указов о назначении послов в Словении, Боснии и Герцеговине, Черногории и Тунисе. Подробнее здесь.

