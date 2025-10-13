Токаев сменил первого заместителя министра иностранных дел Казахстана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сменил первого заместителя министра иностранных дел РК - вместо Акана Рахметуллина пост занял Ержан Ашикбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщили в Акорде, распоряжением президента Рахметуллин Акан Акасович освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.
По информации на сайте ИПС "Параграф", Акан Акасович родился в 1967 году в Алматы. Окончил Алма-Атинский энергетический институт в 1991 году, в 1999 году - Дипломатическую Академию МИД РК. Трудовой путь начал в 1993 году.
С 2007 по 2011 год - советник-посланник, заместитель постпреда Казахстана при ОБСЕ в Вене.
В 2011 году был заместителем постпреда Казахстана при ООН в Нью-Йорке.
С 2015 по 2019 год - директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.
С 2019 по 2021 год - посол РК в Пакистане.
С 2021 по 2022 год - замминистра иностранных дел.
В 2022 году - первый замминистра иностранных дел.
С октября 2022 года по май 2024-го являлся постпредом РК при ООН. В мае прошлого года был назначен первым заместителем министра иностранных дел Казахстана.
Вместо Рахметуллина первым заместителем министра иностранных дел РК сегодня президент назначил Ашикбаева Ержана Нигматуллаулы.
Согласно официальной информации, Ержан Нигматуллаулы родился 16 июня 1974 года в Алматы.
Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, специалист по международным отношениям, референт-страновед со знанием двух иностранных языков; магистратуру Школы государственного управления имени Дж.Кеннеди Гарвардского университета по специальности государственное управление, стипендиат программы «Болашақ».
Владеет английским, турецким и французским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.
С 1998 года работает в системе министерства иностранных дел Республики Казахстан.
1998-1999 – референт управления Азии, Ближнего Востока и Африки четвертого департамента МИД Республики Казахстан.
1999-2001 – атташе, третий, второй секретарь департамента международного экономического сотрудничества МИД Республики Казахстан.
2001-2002 – начальник отдела экономического сотрудничества со странами Европы и Америки департамента экономической политики МИД Республики Казахстан.
2002-2005 – первый секретарь посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.
С марта по июнь 2005 – заместитель директора департамента международного гуманитарного и экономического сотрудничества МИД Республики Казахстан.
2005-2007 – руководитель канцелярии министра иностранных дел Республики Казахстан.
2007-2009 – председатель комитета международной информации МИД Республики Казахстан.
2009-2011 – посол по особым поручениям – советник министра иностранных дел Республики Казахстан.
С сентября по октябрь 2012 – заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.
2012-2013 – заведующий центром внешней политики администрации президента Республики Казахстан.
Отметим, что с 2013 по 2021 год Ашикбаев занимал пост заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан. А в 2021 году был назначен послом Казахстана в США.
Добавим, сегодня президент Токаев подписал также ряд указов о назначении послов в Словении, Боснии и Герцеговине, Черногории и Тунисе. Подробнее здесь.
