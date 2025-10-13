Токаев назначил новых послов сразу в четырех странах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначении послов в Словении, Боснии и Герцеговине, Черногории и Тунисе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как рассказали в Акорде, указом главы государства Данияр Сарекенов был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Словении. На эту должность был назначен Алтай Абибуллаев.

Также сообщается, что посол Казахстана в Хорватии Даулет Батрашев назначен чрезвычайным и полномочным послом в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.

Помимо этого, посол нашей страны в Алжире Ануарбек Ахметов будет по совместительству работать в Тунисе.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев сменил первого заместителя министра иностранных дел РК - вместо Акана Рахметуллина пост занял Ержан Ашикбаев.

К слову, в сентябре Мурат Нуртлеу был освобожден от должности министра иностранных дел Казахстана. Его на этом посту сменил Ермек Кошербаев.

Вскоре помощник и пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай прокомментировал кадровые перестановки.

