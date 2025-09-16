Балаева назначила 32-летнего Алишера Мукажана председателем комитета информации
Алишер Мукажан был назначен на должность председателя комитета информации в Министерстве культуры и информации РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
По данным пресс-службы, новый глава комитета был назначен на должность приказом министра культуры и информации РК Аидой Балаевой. Сообщается, что Алишер Мукажан родился 11 декабря 1992 года в Алматы.
Он окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Евразийскую юридическую академию имени Д.Кунаева, университет Туран. Трудовую деятельность начал в 2015 году в частных структурах.
С января по июнь 2017 года был и.о. старшего эксперта международного центра культур и религий Министерства по делам религий и гражданского общества. В 2017-2018 годах работал экспертом пресс-службы Министерства по делам религий и гражданского общества РК.
В 2019-2023 годах был экспертом департамента по взаимодействию со СМИ Министерства информации и общественного развития РК, затем заместителем директора департамента государственной политики в области СМИ в Министерстве культуры и информации РК.
С декабря 2023 года был заместителем председателя комитета информации Министерства культуры и информации РК.
Напомним, на прошлой неделе Баглан Бекбауов был освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Казахстана. Он занимал этот пост почти 4 года.
Также на прошлой неделе нового советника президента назначили в Казахстане. Им стал Марат Ашим, он также будет являться начальником Службы протокола.
