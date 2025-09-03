Ерболат Садырбаев назначен вице-министром по ЧС Казахстана

Постановлением правительства вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан назначен Ерболат Садырбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, постановлением правительства от 3 сентября 2025 года вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК назначен Ерболат Алтынбекович Садырбаев, ранее занимавший должность руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК.

Родился в 1982 году в Жамбылской области. Образование высшее, доктор государственного и местного управления (PhD).

В различные годы работал на руководящих должностях в местных исполнительных и центральных государственных органах, судебной системе, управлении делами президента РК.

Напомним, 2 июня Серик Туленбергенов был освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК в связи с переходом на другую работу.

Вице-министром по ЧС РК он являлся с марта 2024 года.

