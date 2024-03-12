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Назначен новый вице-министр по ЧС

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Серик Туленбергенов
Серик Туленбергенов: t.me/KZgovernment

Сегодня в Казахстане был назначен новый вице-министр по чрезвычайным ситуациям - им стал Серик Туленбергенов, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства РК.

"Постановлением правительства РК Туленбергенов Серик Тулювгалиевич назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

На официальном сайте премьер-министра РК говорится, что Серик Тулювгалиевич родился в 1974 году в Семипалатинской области.

Окончил профессионально-техническое училище, Семипалатинский финансово-экономический техникум им. Р. Байсеитова, Казахстанско-Американский университет, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова.

Трудовую деятельность начал в 1995 году. 

В 1997-1998 годах работал контролером-ревизором управления при МФ РК по Семипалатинской области и г. Усть-Каменогорску.

С 2000 по 2009 год работал в частных структурах. 

В 2009-2010 годах - главный специалист, начальник отдела акимата Восточно-Казахстанской области. 

С 2010 по 2011 год был замакима Риддера. 

В 2011-2012 годах - руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Восточно-Казахстанской области. 

В 2012-2013 годах был акимом Уланского района Восточно-Казахстанской области. 

В период с 2013-по 2014 год - руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Восточно-Казахстанской области.

В 2016-2019 годах - руководитель управления, заместитель акима Актюбинской области. 

С 2019 по 2020 год был советником председателя правления НУХ "Байтерек".

В 2022-2023 годах - директор коммунального предприятия, депутат маслихата Семея.

С октября 2023 года по настоящее время - руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата области Абай. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2067066-naznachen-vitse-ministr-po-chs/

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