Арман Абдрасилов получил должность в Совете безопасности Казахстана
Сегодня, 8 августа, Касым-Жомарт Токаев назначил Армана Абдрасилова заведующим ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, распоряжением главы государства Арман Аскарович Абдрасилов назначен заведующим ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан.
Добавим, согласно данным на официальном сайте премьер-министра РК, Арман Абдрасилов родился в 1980 году в Акмолинской области. В 2001 году окончил механико-математический факультет Казахского национального университета им. Аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2001 году инженером в Научно-исследовательском институте математики и механики КазНУ.
С мая 2002 по июнь 2012 года работал инженером Национального научно-технического центра РК.
В 2013-2020 гг. - директор группы компаний ОЮЛ "Центр анализа и расследований кибер атак".
В августе 2020 года был назначен на должность председателя правления АО "Национальный инфокоммуникационный Холдинг "Зерде".
Напомним также, в 2022 году холдинг "Зерде" ликвидировали после критики со стороны Токаева.
