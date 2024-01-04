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Мейрлан Раханов возглавил Комитет информации

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Мейрлан Раханов
Мейрлан Раханов. Фото: t.me/KZgovernment

Экс-заведующего сектором пресс-службы президента РК Мейрлана Раханова назначили председателем Комитета информации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Раханов Мейрлан Акылбекович назначен председателем Комитета информации", – говорится в сообщении.

В кабмине также сообщили, что он родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в отделе внутренней политики акимата Караганды.

В 2012 году работал ведущим специалистом Налогового управления Карагандинской области.

С 2012 по 2013 год был главным специалистом управления внутренней политики акимата Карагандинской области.

С 2013 по 2016 год – эксперт, главный эксперт управления печатных СМИ Комитета информации.

С 2016 по 2021 год – эксперт, консультант, инспектор пресс-службы президента РК.

С 2021 по 2023 год был заведующим сектором пресс-службы президента РК.

Комитет информации, согласно информации на его официальном сайте, является ведомством Министерства культуры и информации РК, осуществляющим регулятивные, реализационные и контрольные функции, а также участвующим в выполнении стратегических функций министерства в области информации.

Миссия Комитета информации заключается в формировании и проведении эффективной государственной политики в сфере информации, в целях развития инфокоммуникационного комплекса.

Вчера стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Рустама Баялиева заместителем управляющего делами главы государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2053834-meyrlan-rahanov-naznachen-predsedatelem-komiteta-informatsii/

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