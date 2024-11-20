Назначена исполняющая обязанности главы алматинского горздрава

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева исполняющей обязанности руководителя Управления общественного здравоохранения города назначена Аканова Асия Айкановна, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, распоряжением акима города Ерболата Досаева исполняющей обязанности руководителя Управления общественного здравоохранения города назначена Аканова Асия Айкановна.

Асия Аканова родилась и выросла в семье врачей. Являясь выпускником программы "Болашак", окончила University College London (2013), а также Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова (2015), докторантуру по специальности "Общая медицина" (2016). Также окончила обучение в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности "Местное и государственное управление" (2024). Имеет степень магистра делового администрирования.

Трудовую деятельность Асия Аканова начала в 2011 году, работая лаборантом и методистом, доцентом кафедры семейной медицины КазНМУ, а позже заведующей кафедрой. В период с 2018 по 2020 год занималась открытием и руководством Центра активного долголетия в Алматы.

С 2022 года по настоящее время является депутатом маслихата города Алматы VIII созыва.

Вместе с тем до сегодняшнего дня продолжает научно-педагогическую деятельность в качестве доцента кафедры семейной медицины КазНУ имени аль-Фараби.

Добавим, по данным ИС "Параграф", предыдущий глава Управления общественного здравоохранения города Алматы, Шаметеков Иран Маратович, ушел с этой должности в августе текущего года. Ныне он работает руководителем департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по городу Астане.