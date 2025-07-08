Бывший главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова получила новую должность

Бывший главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова назначена заместителем акима Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, по согласованию с Администрацией президента РК в соответствии с распоряжением акима Жамбылской области Айжан Серикбаевна Есмагамбетова назначена заместителем главы региона по социальным вопросам.

Айжан Серикбаевна родилась в 1972 году. В 1997 году окончила Казахский государственный медицинский университет по специальности "санитария, гигиена и эпидемиология", в 2005 году - Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ" по специальности "общественное здравоохранение", а в 2008 году - Almaty Management University по специальности "менеджмент в здравоохранении".

Трудовую деятельность начала в 1990 году в качестве фельдшера-лаборанта в поликлинике №7 города Алматы.

В разные годы работала врачом-эпидемиологом Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, ведущим специалистом, главным специалистом, экспертом, а также руководителем управления в Комитете санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК.

Также занимала должности заместителя председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК - заместителя главного государственного санитарного врача РК, председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РК - главного государственного санитарного врача РК, заместителя главного государственного санитарного врача Агентства по защите прав потребителей РК - директора департамента эпидемиологического надзора, начальника отдела эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

Руководила департаментами стратегического развития и общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК; политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК; была назначена заместителем председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК - главным государственным санитарным врачом РК; вице-министром здравоохранения РК - главным государственным санитарным врачом РК.

С июля 2024 года занимала должность председателя правления РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения РК.

Напомним, в сентябре 2023 года на должность акима Жамбылской области был назначен Ербол Карашукеев. До этого с сентября 2021 года он занимал пост министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

По информации официального сайта акимата региона, Жамбылская область - область, расположенная на юге Казахстана.

Дата образования - 14 октября 1939 года. Административный центр - город Тараз.

Аппарат акима Жамбылской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.

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