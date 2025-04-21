Токаев назначил послов Казахстана в двух странах

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ о назначении послов РК в двух странах —Шри-Ланке и Дании, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщили в Акорде, Токаев назначил чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка Викторова Сергея Александровича.

Согласно информации на официальной платформе госорганов РК Gov.kz, ранее Викторов занимал пост заместителя постоянного представителя Республики Казахстан при ООН.

Сергей Викторов. Фото: gov.kz

А Сулейменов Олжас Мухамедгалымович, являющийся послом Казахстана в Швеции, назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Королевстве Дания по совместительству.

Олжас Сулейменов. Фото: t.me/pressmfakz

Согласно информации в Telegram-канале МИД РК, Сулейменов Олжас Мухамедгалымович родился 2 июля 1980 года в Павлодаре.

В 2002 году с отличием окончил Алматинский государственный университет им. Абая. В 2011 году по международной программе "Болашак" получил степень магистра в Университете Nottingham в Великобритании.

Свою дипломатическую карьеру начал в 2002 году с должности специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2003 по 2004 годы занимал должность атташе Департамента Европы и Америки, а в период с 2004 по 2005 годы работал атташе, а затем третьим секретарем канцелярии МИД.

В 2008-2011 годах занимал должность помощника руководителя Аппарата сената парламента РК.

С 2011 по 2012 годы – главный консультант Отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата сената парламента РК.

С 2012 по 2013 годы занимал должность консультанта Центра стратегических разработок и анализа Администрации президента, а с 2013 по 2015 годы работал заместителем заведующего Отделом внешних связей и протокола Канцелярии премьер-министра РК.

С 2015 по 2020 годы работал в посольстве РК в Испании на должностях советника и советника-посланника.

В 2020-2022 годах занимал должность заместителя директора Департамента Америки МИД РК.

До назначения послом Казахстана в Швеции с марта 2022 года был директором Департамента Европы МИД РК.

Имеет дипломатический ранг советника I класса. Владеет английским и испанским языками.

Напомним, сегодня Токаев сменил посла Казахстана в Монголии - вместо Габита Койшибаева пост занял Алмас Сейтакынов.