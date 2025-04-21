Токаев сменил посла Казахстана в Монголии
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Президент Касым-Жомарт Токаев сменил посла Казахстана в Монголии - вместо Габита Койшибаева пост занял Алмас Сейтакынов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы Акорды, указом главы государства Койшибаев Габит Бейбутович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Монголии.
Отметим, согласно официальной информации МИД РК, Габит Бейбутович окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Дипломатическую академию при МИД РК.
В системе Министерства иностранных дел РК работает с 1994 года.
С 1994 года по 2011 год занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях РК.
С 2011 года по 2014 год являлся генеральным консулом РК в Шанхае.
С 2014 года по 2016 год занимал руководящие должности в центральном аппарате МИД.
С 2016 года по 2019 год был заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента.
В ноябре 2019 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Китайской Народной Республике.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.
Пост посла Казахстана в Монголии он занимал с апреля 2022 года.
Вместо него послом Казахстана в Монголии назначен Алмас Сейтакынов.
На официальном сайте Генконсульства Казахстана в САР Гонконг и Макао, КНР указано, что Сейтакынов Алмас Сейтакынович окончил Казахский Национальный университет им. Аль-фараби.
В разные годы работал атташе Департамента Азии и Африки МИД РК, атташе, III секретарем посольства РК в КНР, III секретарем Департамента Азии и Африки МИД РК, II секретарем Генерального консульства РК в Шанхае.
Руководил управлением Ближнего Востока, Азии и Африки Департамента консульской службы МИД РК, а также управлением Китайской Народной Республики Департамента Азиатско-Тихоокеанкского региона МИД РК.
С 1 августа 2022 года занимал пост генконсула Казахстана в Специальных Административных Районах Гонконг и Макао, Китайской Народной Республики.
Имеет дипломатический ранг I секретарь I класса.
Владеет казахским, русским, английским, китайским языками.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2237600-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnosti-posla-kazahstana-v-mongolii/