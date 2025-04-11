Назначен гендиректор Павлодарского НХЗ

Маждай Ахметов назначен генеральным директором Павлодарского нефтехимического завода. До этого он был главным инженером данного завода, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазМунайГаз".

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, решением единственного участника ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (ТОО "ПНХЗ") АО НК "КазМунайГаз" на должность генерального директора (председателя правления) назначен Ахметов Маждай Магауиевич.

Нового генерального директора коллективу предприятия представил председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.

Маждай Ахметов трудовую деятельность начал в 2010 году в ТОО "ПНХЗ":

2010-2013 гг. - оператор технологических установок 4 разряда установки абсорбции и газофракционирования сернистого сырья технологического цеха №3;

2013-2016 гг. - инженер по подготовке производства технологического цеха №3;

2016-2017 гг. - оператор технологических установок 6 разряда установки сплиттера нафты и изомеризации Комплекса первичной переработки нефти;

сентябрь - декабрь 2017 г. - оператор технологических установок 6 разряда установки изомеризации и сплиттера нафты Комплекса производства светлых нефтепродуктов;

2017-2018 гг. - начальник установки изомеризации и сплиттера нафты Комплекса производства светлых нефтепродуктов/Производства первичной переработки нефти;

2018-2019 гг. - операционный координатор производства первичной переработки нефти;

2019-2021 гг. - старший операционный координатор производства первичной переработки нефти;

2021-2022 гг. - начальник производства светлых нефтепродуктов;

2022 – 2024 гг. - начальник технического отдела - главный технолог департамента по производству;

октябрь 2024 г. - январь 2025 г. - исполняющий обязанности заместителя генерального директора по производству - главного инженера.

Последняя должность - заместитель генерального директора по производству - главный инженер ТОО "Павлодарский нефтехимический завод".

Глава КМГ дал поручения новому генеральному директору ПНХЗ по обеспечению стабильной и бесперебойной работы завода с соблюдением всех требований промышленной и экологической безопасности, повышению операционной эффективности предприятия, увеличению выхода светлых нефтепродуктов, реализации инвестиционных проектов, включая реконструкцию установки гидроочистки дизельного топлива и переходу на увеличенный межремонтный период.

Решением единственного участника ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" АО НК "КазМунайГаз" прекращены полномочия предыдущего генерального директора (председателя правления) ТОО "ПНХЗ" Куаныша Бишимова.

Напомним, накануне стало известно, что Куаныш Бишимов назначен генеральным директором Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Решение было принято на внеочередном общем собрании.

До этого генеральным директором АНПЗ был Галымжан Жусанбаев. Его полномочия были досрочно прекращены решением внеочередного общего собрания участников ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод".