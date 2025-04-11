Акмади Сарбасова освободили от должности вице-министра

Акмади Сарбасова освободили от должности первого вице-министра труда и социальной защиты населения страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается в Telegram-канале правительства, сегодня вышло постановление, согласно которому Акмади Сарбасов освобожден от должности первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК. Сообщается, что это произошло в связи с переходом на другую работу.

Как указано на официальном сайте Минтруда, Сарбасов родился 4 октября 1977 год в Западно-Казахстанской области.

В 1999 году окончил КазНУ имени Аль-Фараби, в 2001 году Евразийский гуманитарный университет, а в 2013 году Центрально-Казахстанскую академию. Также обучался в Италии и Сингапуре.

С 1999 по 2005 год работал в Министерстве юстиции, после чего, с 2005 по 2013 годы занима различные должности в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В августе 2013 года был назначен главным государственным инспектором труда страны. С 4 июня 2020 года и до сегодняшнего дня работал первым вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

В августе прошлого года Сарбасов сообщил, что при Министерстве труда и соцзащиты Казахстана начнет работать Комитет государственной инспекции труда.

Также в прошлом году мы писали, что Акмади Сарбасов ответил на вопрос, сколько премий ежегодно положено казахстанцам.